'Реал' принял решение по голкиперу сборной Украины после четырех пропущенных голов в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" не планирует менять вратарскую позицию после вылета из Лиги чемпионов и критики в адрес Андрея Лунина. Украинский голкипер сохраняет статус второго номера, несмотря на обсуждение его игры против "Баварии".

По информации The Athletic, в клубе считают позицию вратаря наименее проблемной и не рассматривают изменения. Основным остается Тибо Куртуа, контракт которого рассчитан до 2027 года, при этом его травма в матче с "Манчестер Сити" стала серьезной потерей перед противостоянием с "Баварией".

Игра Лунина в двух матчах против немецкой команды подверглась критике. Отмечается, что он допустил ошибку в эпизоде с первым пропущенным мячом, хотя также совершил несколько важных сейвов.

Украинец связан контрактом с "Реалом" до 2030 года и, по данным источника, демонстрирует приверженность роли сменщика Куртуа. При этом в его окружении допускают вариант ухода ради получения стабильной игровой практики.

В случае возможного трансфера клубу придется выбирать между повышением в основной состав 20-летнего Франа Гонсалеса или поиском более опытного вратаря на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" забил в ворота мюнхенской "Баварии" уже на 36-й секунде ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Всего же в этой игре Андрей пропустил четыре гола. На следующий день Лунин попал под шквал критики.

