Впервые в истории! "Реал" с украинцем на воротах забил "Баварии" на 36-й секунде в Лиге чемпионов. Полное видео
Мадридский "Реал" забыл сверхскоростной гол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Уже на 36-й секунде точным ударом отметился Арда Гюлер.
Мяч был забит после ошибки вратаря "Баварии" Мануэля Нойера. После того, как мюнхенцы развели с центра поля, они попробовали начать нападение от своего голкипера. Но вместо дальнего удара Нойер сделал идеальную передачу на 21-летнего футболиста сборной Турции.
В сети отмечают, что это самый быстрый гол "Реала" в истории Лиги чемпионов. Абсолютный рекорд турнира принадлежит Рою Макаю, который отличился на 10,12 секунды в 2007 году.
Встреча проходит на стадионе "Арена Мюнхен". В первой игре "Бавария" победила "Реал" со счётом 2:1, а на стадии 1/8 финала мадридский клуб прошёл "Манчестер Сити" с общим счётом 5:1, тогда как мюнхенцы выбили "Аталанту" — 10:2 по сумме двух матчей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!