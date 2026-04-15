Впервые в истории! 'Реал' с украинцем на воротах забил 'Баварии' на 36-й секунде в Лиге чемпионов. Полное видео

Мадридский "Реал" забыл сверхскоростной гол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Уже на 36-й секунде точным ударом отметился Арда Гюлер.

Видео дня

Мяч был забит после ошибки вратаря "Баварии" Мануэля Нойера. После того, как мюнхенцы развели с центра поля, они попробовали начать нападение от своего голкипера. Но вместо дальнего удара Нойер сделал идеальную передачу на 21-летнего футболиста сборной Турции.

В сети отмечают, что это самый быстрый гол "Реала" в истории Лиги чемпионов. Абсолютный рекорд турнира принадлежит Рою Макаю, который отличился на 10,12 секунды в 2007 году.

Встреча проходит на стадионе "Арена Мюнхен". В первой игре "Бавария" победила "Реал" со счётом 2:1, а на стадии 1/8 финала мадридский клуб прошёл "Манчестер Сити" с общим счётом 5:1, тогда как мюнхенцы выбили "Аталанту" — 10:2 по сумме двух матчей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!