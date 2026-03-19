Вратарь сборной Украины получил неожиданный шанс после матча за 'Реал' в Лиге чемпионов

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму в матче Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити" и выбыл из игры минимум до конца апреля. У бельгийского конкурента голкипера сборной Украины Андрея Лунин, который во встрече с "горожанами" вышел в перерыве, диагностировали повреждение колена.

Об этом информирует официальный сайт "Реала". Куртуа утром 19 марта прошел медицинское обследование, которое подтвердило худшие опасения. Теперь бельгиец точно не сыграет в предстоящем мадридском дерби с "Атлетико" 22 марта, а также в четвертьфинале Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

Ожидается, что 33-летний футболист вернется на поле к 28 апреля, когда "королевский клуб" может сыграть полуфинальное противостояние самого престижного европейского клубного турнира.. Соперником испанцев в случае триумфа в поединках против немецкого гранда станет победитель пары ПСЖ – "Ливерпуль".

Таким образом, Лунин сыграет в ближайших 6-7 поединках "Реала". До этого он лишь четырежды выходил на поле, пропустив за 315 минут восемь мячей.

