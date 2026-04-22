"Вопрос в качестве и сроках": Зеленский озвучил ожидания от саммита ЕС

На саммите Европейского Союза, который должен состояться уже 23 апреля, Киев ожидает решения сразу нескольких важных для нашей страны вопросов. Главные – это решение союзников относительно так называемого репарационного кредита на 90 миллиардов евро и нового пакета санкций против Российской Федерации.

Видео дня

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. В среду, 22 апреля, он ответил на журналистские вопросы в аудиоформате.

Финансовая поддержка Украины

Глава государства подчеркнул, что вопрос №1 для Украины – это разблокирование предоставления 90 миллиардов евро кредита от ЕС.

"Вы знаете все вызовы, которые мы проходим с этим вопросом. Сегодня (22 апреля. – Ред.) процедура соответствующая началась. Безусловно, надо ждать результатов только завтра (23-го числа. – Ред.), завтра процедура этих обсуждений и решений будет закончена. Пока мы понимаем, что идет конструктивный разговор среди наших партнеров. Посмотрим завтра", – отметил президент.

Усиление давления на агрессора

Второй ключевой вопрос – это новый санкционный пакет Европы, направленный против государства-агрессора РФ.

"Мы должны работать, увеличивать пакеты давления на Россию за ее агрессию. Вопрос не в количестве пакетов, вопрос в качестве, ну и в сроках. С 20-м пакетом немного затянули. В принципе, на мой взгляд, причины те же самые, которые были связаны с блокировкой денег. Также очень верим, надеемся, и с нашей стороны будем делать все, чтобы с этим направлением был положительный для Украины результат", – прокомментировал Зеленский.

Оборонные соглашения с европейскими партнерами

Также, по словам президента, наша страна надеется на продолжение "европейского формата Drone-deal" с несколькими государствами.

Соответствующие обсуждения продолжаются, Украина "верит в продолжение" процесса и некоторые соглашения могут быть финализированы в ближайшее время.

Евроинтеграция Украины

Еще одной важной темой Зеленский назвал вопрос переговорных кластеров. Здесь ключевым фактором должно выступить единство ЕС – "так, чтобы все голоса Европы звучали", как выразился президент.

Киев надеется, что в ближайшее время, через "недели, месяцы", вопрос решится. "Посмотрим, как будет, как будут собираться партнеры", – сказал Зеленский.

"Ну и еще есть некоторые вопросы, связанные с финансами и с вызовами, которые у нас были с уже прежней власти Венгрии. Думаю, что уже мы с новой властью будем проговаривать вопрос соответствующих денег. Не хочу уходить в детали", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– 22 апреля стало известно, что послы стран Евросоюза утвердили "репарационный" кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также одобрили 20-й пакет санкций против России. Это стало возможным после того, как Венгрия сняла свое вето.

– Владимир Зеленский отметил, что Украина и ЕС перешли к практической реализации договоренностей по масштабной финансовой поддержке. Этот кредит должен обеспечить стабильность экономики и усилить оборонные возможности страны на фоне войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!