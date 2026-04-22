Певица-предательница Украины Лолита Милявская заявила, что страдает от панических атак и борется с психическими проблемами, которые, по ее словам, возникли из-за внутреннего конфликта и стресса. По словам 62-летней исполнительницы, ее состояние связано с противоречием между гиперответственностью и желанием, мягко говоря, "на все наплевать".

Она призналась, что переживает сильные эмоциональные срывы и не всегда может контролировать собственное состояние. Об этом артистка рассказала во время гала-вечера одной из российских музпремий.

"Сейчас я с ними (паническими атаками. – Ред.) борюсь. Я могу расплакаться, потому что мне так жалко себя в эти моменты... Но рядом со мной есть очень хорошие друзья, они не дают мне долго долго... (страдать. – Ред.) Когда начинается паника, кажется, что сейчас умрешь", – заявила запроданка.

Она также указала, что в момент атаки испытывает сильный страх за жизнь и соответствующие физические симптомы.

Справка: Паническая атака – это один из самых распространенных психических расстройств, который проявляется внезапными приступами сильного страха и тревоги без очевидной причины. Такое состояние сопровождается физическими симптомами, в частности учащенным сердцебиением, затрудненным дыханием, дрожью, головокружением и ощущением потери контроля.

Специалисты отмечают, что панические атаки имеют психосоматическую природу – то есть сочетают психические переживания с выраженными физическими реакциями организма. Без своевременной помощи они могут приводить к формированию так называемой "тревоги ожидания", когда человек постоянно боится повторения приступа, что ухудшает общее состояние и качество жизни.

Что касается самой артистки, тот факт, что Лолита Милявская родилась в Украине, не дает покоя некоторым российским топ-чиновникам. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин призвал "отменить" певицу в стране-агрессоре.

"Лолита в Москве с одной песней выступила на "ВТБ-Арене". Впереди ее сольные концерты в Москве и Красногорске. Я так понимаю граждане Украины в нашей стране рулят. Ревва получил российское гражданство, Лолита на "ВТБ-Арене" выступает, на этот раз не ползает и не голая", – написал пропагандист.

Затем Бородин выдал бред о том, что певица якобы осуждает полномасштабную войну и каким-то образом "дружит" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако подобные заявления являются максимально абсурдными, ведь она никогда не высказывалась против кровавой политики Кремля, более того, выдала, что не имела украинского гражданства. А вот что касается "дружбы" с Зеленским, Бородин, похоже, перепутал Милявскую с Артуром Пирожковым. Именно его "вырезали" из всех новогодних программ в России, где он снялся заранее, из-за обвинений в "дружбе" с президентом Украины.

К тому же Лолита Милявская насмехалась над санкциями, которые были введены против нее СНБО. Она позорно пошутила, что "хотела заняться интимом", но, когда увидела перечень запретов, у нее "пропала эрекция". Позже предательница хотела найти себе кавалера в приложении для знакомств Tinder, но столкнулась с суровыми реалиями жизни. Оказалось, что приложение не работает в РФ. Своим "партнером" она хотела сделать медиамагната Руперта Мердока.

Помимо нестабильного психического состояния, как рассказывал OBOZ.UA, Милявская ранее признавалась и о серьезных проблемах со здоровьем. По ее словам, многолетнее курение привело к спазму сосудов и резкому ухудшению самочувствия. Тогда ей вызвали скорую помощь, а врачи предупредили о рисках для жизни.

Артистка признавалась, что выкуривала до двух пачек сигарет в день и пользовалась электронными устройствами. После инцидента она решила отказаться от вредной привычки, однако отметила, что этот процесс дается ей непросто.

