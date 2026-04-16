'Бавария' – 'Реал'. В историческом матче с удалением и семью голами определился победитель четвертьфинала Лиги чемпионов. Видео

Немецкая "Бавария" уверенно победила мадридский "Реал" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Матч в Мюнхене завершился результативной победой хозяев со счетом 4:3. Первый матч также выиграла "Бавария" (2:1)

Игра стала первой в истории, где в составе "Реала" не вышло ни одного испанского футболиста. Состав "сливочных был полностью интернациональным.

Счет был открыт уже на 36-й секунде: Арда Гюлер воспользовался ошибкой вратаря и отправил мяч в сетку. Этот гол стал быстрейшим голом "Реала" в истории Лиги чемпионов.

На 6-й минуте хозяева сравняли результат после углового: Йозуа Киммих подал, а Александер Павлович точно пробил головой — 1:1.

На 29-й минуте "Реал" снова вышел вперед: Гюлер фантастическим ударом с 22 метров реализовал штрафной удар, отправив мяч в верхний угол ворот — 1:2.

На 38-й минуте Харри Кейн восстановил равенство, точно пробив в нижний угол — 2:2.

Уже через четыре минуты, на 42-й, Килиан Мбаппе завершил атаку гостей ударом по центру ворот и вновь вывел мадридцев вперед — 2:3.

Во втором тайме "Бавария" усилила давление и создала ряд моментов, включая удары Олисе, Диаса и Упамекано, однако до 89-й минуты счет не менялся. На 86-й минуте "Реал" остался в меньшинстве: Эдуарду Камавинга получил вторую желтую карточку и был удален.

На 89-й минуте Луис Диас сравнял счет, точно пробив с края штрафной — 3:3.

В компенсированное время, на 90+4-й минуте, решающий мяч забил Майкл Олисе: он замкнул прострел Харри Кейна, и после рикошета от штанги мяч оказался в воротах — 4:3.

В полуфинале подопечные Венсана Компани сразятся с ПСЖ (28 апреля / 5 мая).

