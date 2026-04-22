'Есть четкое понимание': Зеленский анонсировал усиление двустороннего сотрудничества с Индией и Бахрейном

Украина планирует усилить двустороннее сотрудничество с Индией и Бахрейном, в частности в сфере безопасности. Соответствующие договоренности прорабатываются после переговоров украинских представителей с этими странами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада о международной работе. По словам главы государства, Рустем Умеров доложил о результатах второго этапа работы украинских делегаций в регионе Ближнего Востока и Персидского залива.

В частности, состоялись переговоры с представителями Индии и Бахрейна, по итогам которых сейчас прорабатываются параметры будущего сотрудничества в сфере безопасности.

"Теперь прорабатываем параметры безопасности сотрудничества с этими государствами", – отметил он.

Украина уже имеет практический опыт взаимодействия со странами региона, в частности с Саудовской Аравией и Катаром. На основе этого сотрудничества готовятся новые шаги для усиления двусторонних отношений, и уже есть четкое понимание, какие именно направления требуют первоочередного развития.

Отдельно Умеров отчитался о работе украинских экспертных и военных команд в регионе. Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и взаимность в сотрудничестве, подчеркнув важность международной координации в условиях глобальных вызовов безопасности.

Кроме того, во время встречи обсуждались задачи на европейском направлении после визитов в Германию, Норвегию, Италию и Нидерланды. По словам президента, украинский опыт в сфере безопасности является важным для укрепления обороноспособности Европы.

"Готовим и новые наши двусторонние договоренности по безопасности. Уже в ближайшее время представим первую информацию о расширении нашего взаимодействия в сфере безопасности и формата Drone Deal. Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

