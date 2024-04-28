'Реал' принял решение по голкиперу сборной Украины

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией" сообщает Marca. Это случится не смотря на то, что основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа восстановился от травмы, полученной в августе, и попал в заявку команды.

Накануне королевский клуб опубликовал ростер на первый матч 1/2 ЛЧ, который пройдет 30 апреля. В списке присутствуют и Лунин, и Куртуа. Испанские СМИ со ссылкой на свои источники уточнят, что бельгиец попал в заявку мадридце исключительно, чтобы поехать в Мюнхен поддержать одноклубников.

Последний раз в официальных матчах Куртуа выходил на поле 17 июня прошлого года в матче Бельгия – Австрия (1:1).

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин не сыграл в матче 33-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедада". Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти впервые с января поставил в ворота испанца Кепу Аррисабалагу.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" по пенальти (4:3) обыграл "Манчестер Сити". Андрей Лунин стал главной звездой поединка, отбив два 11-метровых ударов.

3 февраля стало известно, что третий голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага по окончанию текущего сезона покинет "Реал". Мадридцы решили не оставлять испанца в команде на постоянной основе. Лишь какое-то экстраординарное событие может изменить решение руководство королевского клуба.

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