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"Реал" ради футболиста сборной Украины выгоняет самого дорогого вратаря мира

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,3 т.
'Реал' ради футболиста сборной Украины выгоняет самого дорогого вратаря мира

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага по окончанию текущего сезона покинет "Реал", сообщает Relevo. Мадридцы решили не оставлять голкипера в команде на постоянной основе. Лишь какое-то экстраординарное событие может изменить решение руководство королевского клуба.

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"Реал" очень доволен украинцем Андреем Луниным и доверяет ему больше, чем Кепе. Именно футболист сборной Украины вместе с Тибо Куртуа составят пару вратарей в следующем году. Бельгийский голкипер восстанавливается после разрыва крестообразной связки перед началом сезона.

"Реал" ради футболиста сборной Украины выгоняет самого дорогого вратаря мира

Проблемы у Аррисабалаги начались после травмы приводящей мышцы. Он был беспорным игроком стартового состава, но выпал из обоймы. Это дало возможность Лунину, заменявшего Кепу, обрести уверенность в себе.

"Реал" ради футболиста сборной Украины выгоняет самого дорогого вратаря мира

Ключевой момент случился во время Суперкубка Испании. Анчелотти и его штаб договорились, что Кепа проведет первую игру против "Атлетико". В этой игре Кепа пропустил позорный гол, после чего тренерский штаб принял решение прекратить ротацию, отдав предпочтение украинцу.

"Реал" ради футболиста сборной Украины выгоняет самого дорогого вратаря мира

"В воротах Кепа выглядит неуверенно, плохо действует в верховых дуэлях и лишен необходимой энергии", - пишет издание Relevo.

В 2018-м году Аррисабалага перешел в "Челси" из "Атлетика" за 80 миллионов евро. Это сделало на то время 23-летнего баска самым дорогим вратарем в истории футбола.

"Реал" ради футболиста сборной Украины выгоняет самого дорогого вратаря мира

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