'Реал' ради футболиста сборной Украины выгоняет самого дорогого вратаря мира

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага по окончанию текущего сезона покинет "Реал", сообщает Relevo. Мадридцы решили не оставлять голкипера в команде на постоянной основе. Лишь какое-то экстраординарное событие может изменить решение руководство королевского клуба.

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"Реал" очень доволен украинцем Андреем Луниным и доверяет ему больше, чем Кепе. Именно футболист сборной Украины вместе с Тибо Куртуа составят пару вратарей в следующем году. Бельгийский голкипер восстанавливается после разрыва крестообразной связки перед началом сезона.

Проблемы у Аррисабалаги начались после травмы приводящей мышцы. Он был беспорным игроком стартового состава, но выпал из обоймы. Это дало возможность Лунину, заменявшего Кепу, обрести уверенность в себе.

Ключевой момент случился во время Суперкубка Испании. Анчелотти и его штаб договорились, что Кепа проведет первую игру против "Атлетико". В этой игре Кепа пропустил позорный гол, после чего тренерский штаб принял решение прекратить ротацию, отдав предпочтение украинцу.

"В воротах Кепа выглядит неуверенно, плохо действует в верховых дуэлях и лишен необходимой энергии", - пишет издание Relevo.

В 2018-м году Аррисабалага перешел в "Челси" из "Атлетика" за 80 миллионов евро. Это сделало на то время 23-летнего баска самым дорогим вратарем в истории футбола.

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