'Реал' не позволил сыграть голкиперу сборной Украины. Его конкурент отбил все удары в матче. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не сыграл в матче 33-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедада". Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти впервые с января поставил в ворота испанца Кепу Аррисабалагу.

Матч 26 апреля в итоге завершился победой мадридцев со счетом 1:0. Игроки "Реал Сосьедада" нанесли в створ ворот 3 удара. Их все Кепа отбил.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" по пенальти (4:3) обыграл "Манчестер Сити". Андрей Лунин стал главной звездой поединка, отбив два 11-метровых ударов.

Напомним, что права на 29-летнего Аррисабалагу принадлежит лондонскому "Челси", куда голкипер и вернется по завершению контракта 30 июня 2024-го.

Проблемы у Аррисабалаги начались после травмы приводящей мышцы. Он был безконкурентным игроком стартового состава, но выпал из обоймы. Это дало возможность Лунину, заменявшего Кепу, обрести уверенность в себе.

Ключевой момент случился во время Суперкубка Испании. Анчелотти и его штаб договорились, что Кепа проведет первую игру против "Атлетико". В этой игре Кепа пропустил позорный гол, после чего тренерский штаб принял решение прекратить ротацию, отдав предпочтение украинцу.

В 2018-м году Аррисабалага перешел в "Челси" из "Атлетика" за 80 миллионов евро. Это сделало на то время 23-летнего баска самым дорогим вратарем в истории футбола.

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