'Реал' наотрез отказался продавать вратаря сборной Украины в 'Манчестер Юнайтед' – СМИ

Президент мадридского "Реала" Флорентони Перес отверг предложение английского "Манчестер Юнайтед" о трансфере вратаря сборной Украины Андрея Лунина. "Красные дьяволы" были готовы предложить нашему соотечественнику многомиллионный контракт и сделать его основным голкиперов в новом сезоне.

Об этом информирует портал Real Madrid Confidencial. Контракт Лунина с мадридским суперклубом действует до лета 2925 года, однако Перес твердо намерен решить вопрос с будущим украинца уже нынешним летом – с вратарем либо продлят контракт, либо продадут в другую команду.

При этом в офис "Реала" поступили предложения о трансфере украинца от трех клубов – "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Баварии". Босс "сливочных" сразу же отказался отпускать Лунина в Англию.

При этом он готов рассмотреть возможность продажи Андрея в стан французского или немецкого грандов. Лунин может статью частью трансферов игроков этих команд – марокканца ПСЖ Ашрафа Хакими и баварца Альфонсо Дэвиса, – в которых заинтересованы в столице Испании.

Украинец в нынешнем сезоне провел в составе "Реала" 28 матчей во всех турнирах, став основным вратарем команды после травмы бельгийца Тибо Куртуа. Наш соотечественник стал героем четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", выиграв для мадридцев серию пенальти.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти намерен усадить Андрея Лунина в запас на ближайший матч чемпионата Испании.

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