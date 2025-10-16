Усик анонсировал новый бой и намекнул на соперника. Видео

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) сообщил, что планирует провести следующий бой в 2026 году. Украинец рассказал об этом в коротком интервью, где также намекнул, что переговоры о поединке уже идут.

Видео дня

По словам Усика, он недавно вернулся из тренировочного лагеря и продолжает активно готовиться. "В следующем году. И с божьей помощью — получить победу", — ответил боксёр на вопрос о сроках выхода на ринг. На уточнение, кто станет его соперником, чемпион сказал, что пока не может раскрывать детали: "Я вас обману, если скажу фамилию. Идут переговоры".

При этом Усик исключил вариант боя с британским проспектом Мозесом Итаумой. "Нет, с Итаумой не буду. Он же молодой, ещё мне напинает. А он сказал, что дедушек не бьёт", – пошутил украинец.во время общения с журналистами в кулуарах Киевского международного экономического форума.

Также 37-летний боксёр подчеркнул, что планирует оставаться в спорте ещё несколько лет. "До 41 года я буду боксировать. А потом построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться", — добавил Усик.

Напомним, что свой последний бой Александр Усик провел в июле. В Лондоне на легендарном на "Уэмбли" украинский чемпион победил местного супертяжа Даниэля Дюбуа и сохранил пояса IBF, WBA, WBO и WBC. Поединок завершился в пятом раунд

