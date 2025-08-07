'Растет разочарование': трансфер футболиста сборной Украины за 60 млн на грани срыва

Лидер сборной Украины Илья Забарный не скрывает раздражения из-за того, что его переход во французский "Пари Сен-Жермен" все еще не закрыт. Наш соотечественник давно согласовал условия личного контракта с действующими победителями Лиги чемпионов, однако столичный коллектив до сих пор не договорился с английским "Борнмутом".

Видео дня

Об этом информирует авторитетное издание L'Equipe, пишет vipsg.fr. По его данным, ПСЖ не намерен выходить за рамки своего первоначального предложения в 60 миллионов евро. Парижане готовы взять на себя обязательства по солидарным выплатам Международной федерации футбола (ФИФА) в размере трех миллионов евро, однако отказываются включать в сделку бонусы за выступление Забарного в составе французов.

Затягивание переговоров вызывает "рост разочарования" у Забарного. Кроме того, английские "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" готовы немедленно выплатить за нашего соотечественника 70 млн евро, которые требует "Борнмут" от ПСЖ, что оказывает давление на украинского центрального защитника.

Ранее стало известно, что киевское "Динамо" отказалось пересматривать условия прежнего соглашения с "Борнмутом" и не пошло на уступки по снижению процента от будущего трансфера Забарного.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство ПСЖ вызвало на переговоры вратаря сборной России Матвея Сафонова в связи с трансфером Ильи Забарного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!