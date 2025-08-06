ПСЖ, куда приходит украинец, вызвал российского голкипера и указал, где ему место

Победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" дал понять Матвею Сафонову, что если он хочет играть, ему лучше подыскать новый клуб. Вратарь сборной России может покинуть Париж уже этим летом, сообщает sport24.ru.

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По информации источников, руководство ПСЖ предложило Сафонову рассмотреть варианты аренды или полноценного трансфера: как внутри Франции, так и за её пределами. В противном случае он останется вторым номером и проведёт сезон в роли запасного.

Отмечается, что интерес к Сафонову проявляет турецкий "Галатасарай", однако приоритетными кандидатами для стамбульцев являются Алиссон и Эдерсон. Сам голкипер взял паузу, чтобы обдумать своё будущее, а ПСЖ параллельно изучает предложения.

Матвей Сафонов перешёл в Париж из "Краснодара" в 2024 году за 20 миллионов евро. За сезон он провёл 17 матчей, пропустил 13 мячей и стал обладателем четырёх трофеев, включая Лигу 1 и Лигу чемпионов.

Ранее информацию о том, что ПСЖ собирается избавиться от Сафонова, подтвердил и инсайдер Ягыз Сабунджуоглу. По его сведениям, французский гранд предложил турецкому "Галатасараю" подписать 26-летнего россиянина, ставшего, по сути, разменной монетой.

Ранее СМИ сообщали, что украинский защитник Илья Забарный, которого сватают в ПСЖ, выразил нежелание играть с россиянином в одной команде.

Напомним, что французы продолжают тяжелые переговоры с английским "Борнмутом" по трансферу Забарного. Представители английской команды не желают идти на компромиссы.

Уже известно, что Илья согласовал условия личного контракта с ПСЖ сроком на пять лет.

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