'Динамо' поставило точку по трансферу футболиста сборной Украины за 60 млн евро

Киевское "Динамо" отказалось пересматривать условия прежнего соглашения с "Борнмутом" и не пошло на уступки по снижению процента от будущего трансфера защитника Ильи Забарного, которого активно сватают во французский ПСЖ. Об этом сообщает Dynamo Kyiv Inside.

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Английский клуб пытался уменьшить долю от перепродажи украинца, однако по информации издания "Динамо" отклонило финальное предложение. В результате "Борнмут" будет обязан передать киевлянам 20% от суммы, которую получит за игрока от ПСЖ.

Переход Забарного в парижский клуб находится на финальной стадии. Ожидается, что трансфер будет завершён в ближайшее время, а сумма сделки составит 68 миллионов евро. Ранее переговоры между клубами затягивались — "Борнмут" настаивал на 70 млн, тогда как ПСЖ предлагал 60 с бонусами. В итоге стороны пришли к компромиссу.

Благодаря прежним условиям продажи Забарного, "Динамо" Киев, которое отпустило игрока в АПЛ в январе 2023 года за 22,7 млн евро, получит около 17 млн от сделки с ПСЖ (20% от следующего трансфера + 5% за его воспитание.

С момента перехода в АПЛ Забарный провёл 86 матчей за "Борнмут", забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Контракт украинца с английским клубом был рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.

Известно, что украинский футболист уже согласовал условия личного договора с ПСЖ,

Как сообщал OBOZ.UA, парижане ради трансфера Ильи Забарного готов отдать в другую команду вратаря сборной России Матвея Сафонова.

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