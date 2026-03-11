Стало известно, кто может заменить Иран, который снимается с ЧМ-2026 по футболу

Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года после заявлений министра спорта страны. В таком случае международная федерация (ФИФА) получит право самостоятельно определить команду, которая займет освободившееся место на турнире.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. Сборная Ирана попала в группу G. Ее соперниками по результатам жеребьевки стали: Бельгия, Египет и Новая Зеландия.

В регламенте чемпионата мира указано: если участник снимается с турнира или исключается, ФИФА вправе принять решение по своему усмотрению и при необходимости назначить другую национальную команду. При выборе замены обычно сохраняется квота конфедерации, а приоритет получают сборные, показавшие наилучший результат в квалификации, но не прошедшие на турнир.

По данным The Athletic, основными претендентами на участие в турнире вместо Ирана считаются Ирак и ОАЭ. Иран ранее выиграл группу А в третьем раунде азиатского отбора и напрямую вышел на чемпионат мира, тогда как ОАЭ заняли третье место и продолжили борьбу в следующем раунде, где уступили Ираку. Ирак после победы в этом противостоянии получил право сыграть межконтинентальный стыковой матч за путевку на турнир.

Журналист Генри Бушнелл отмечает, что многое зависит от результата предстоящего плей-офф. По его словам, если Ирак выиграет решающий матч, "ОАЭ, вероятно, станут следующими в очереди на возможную замену". Если же иракская команда уступит, федерация может выбирать между Ираком и ОАЭ.

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд также высказался о возможном развитии ситуации. Он заявил Австралийской ассоциации прессы, что федерации стоит рассмотреть перенос стыкового матча, чтобы дождаться решений по участию Ирана. Специалист пояснил: "Если Иран снимется, мы попадем на чемпионат мира, а ОАЭ, которых мы обыграли в квалификации, смогут готовиться к плей-офф против Боливии или Суринама".

Правила ФИФА позволяют рассматривать и другие варианты. В частности, федерация теоретически может пригласить команду из межконтинентального плей-офф или выбрать одну из сильнейших сборных, не прошедших квалификацию. При этом окончательное решение остается за руководящими органами организации.

