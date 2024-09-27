Психанул? Ребров отказался вызывать Ярмоленко и Зинченко в сборную Украины – СМИ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отказался вызывать на ближайшие матчи команды в Лиге наций двух знаковых футболистов полузащиты. Речь идет об игроке лондонского "Арсенала" Александре Зинченко и одном из капитанов "сине-желтых" из киевского "Динамо" Андрее Ярмоленко.

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Такими данными располагает журналист Игорь Бурбас, о чем он написал в своем Telegram-канале. Решение по Зинченко выглядит совершенно логичным, ведь Александр сейчас восстанавливается после очередного повреждения и не играет за "канониров". А вот отсутствие Ярмоленко, по словам представителя СМИ, "вызывает некоторое непонимание".

Также Бурбас утверждает, что в сборную вызовут полузащитника донецкого "Шахтера" Дмитрия Крыськива, которого рассматривают заменой Руслану Малиновскому. Полузащитник "Дженоа" на минувших выходных получил страшную травму и выбыл из игры на несколько месяцев.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии. В следующем поединке подопечные Реброва будут противостоять Грузии 11 октября.

После двух поражений в сентябре тренер команды ответил на вопрос о своей отставке. По этому поводу выступил и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно о смертельной трагедии в семье Сергея Реброва.

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