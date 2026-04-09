Проверка травмами, давлением и логистикой. Чего ждать от 'Шахтера' в сегодняшней матче Лиги конференций

Сегодня "Шахтер" продолжит играть в Лиге конференций. Четвертьфинальные матчи пройдут с АЗ. Единственный украинский клуб в еврокубках получил достойного соперника с высоким уровнем мотивации. Возможно ли что-то противопоставить нидерландцам? Рассказывает OBOZ.UA.

"Шахтер": где настоящие приоритеты?

Лидер украинского чемпионата не является одной из сильнейших команд Лиги конференций. После неубедительных и нервных игр против "Леха", когда "Шахтеру" откровенно повезло с автоголом, на четвертьфиналы горняки заходят одной из последних команд по возможному трофею. Поэтому им следует решить, какие реальные приоритеты: восстановление статуса чемпиона Украины или первый за почти 20 лет евротрофей? Или все сразу?

В УПЛ горняки противостоят, прежде всего, логистике. За ближайшие 2 недели надо проехать всю Европу и даже всю Украину. Откровенно, у них остался только один соперник и это ЛНЗ. Для других команд подопечные Турана недосягаемы, даже "Динамо" смотрит наверх издалека, с завистью. "Шахтер" имеет игру в запасе, а следующая игра с черкащанами может облегчить жизнь тренерского штаба. Но до понедельника это все исключительно предположения.

Логистика накладывается и на ЛК, где надо будет, кроме этих двух зарубежных турне, планировать еще потенциальных три встречи. Статистика против клубов из Нидерландов плохая – лишь 2 победы в 9 матчах, дальше чаще проходили соперники. "Алкмару" в свою очередь везет с украинцами, выход дальше в обоих случаях очных противостояний в плей-офф. Если в свой первый год тренерства Туран желает завоевать международный трофей, то это шанс показать наработки. Даже несмотря на то, что шансы на финал до сих пор остаются менее 10%. "Кристал Пэлас" и их удивительно смешной еврокубковый сезон с фаворитизмом в этих прогнозах поражают не меньше.

"АЗ": последний шанс на надежные еврокубки

Нидерландцы имеют прозвище Kaasboeren, что переводится как сыроделы. Сама аббревиатура AZ означает Alkmaar Zaanstreek – это можно расшифровать как клуб из города Алкмаар и региона Заан. Выше всех в ЛК они были в полуфинале 22/23, а клубный музей довольно скромный: 2 чемпионства, 4 Кубка, Суперкубок и... ноль на международной арене. "Алкмар" во внутреннем чемпионате после 29 туров занимает 6 позицию, но точно гарантирует евроосень только 4 место. В противном случае будет плей-офф даже за третий по силе турнир Европы. До "ПСВ" не дотянуться, тем более лидер уже выиграл Эредивизи. Да и зона ЛЧ позади аж на 8 очков. Именно поэтому этот этап для них самый важный в сезоне, ведь тоже ведется борьба на два направления.

"АЗ" под руководством тренера Лироя Эхтелда называют яркой комбинационной командой. Они легко создают моменты, защищаются на стандартах и могут выезжать на индивидуальностях. Этот статус подтвердила легкая и доминантная победа 4:0 над "Спартой" на прошлой стадии ЛК, когда 4 гола забили 4 разных игрока. Это будет сильная проверка для обороны горняков, которые могут терять концентрацию на импровизации соперников. Еще надо быть внимательными к передачам, потому что быстрый контроль через короткий пас дает им фантастическое преимущество в голах из открытых моментов.

Чем можно воспользоваться? Верховой борьбой, геген-прессингом и тем же индивидуальным мастерством, ведь противопоставить собственных сильных исполнителей чужим АЗ не может на высоком уровне. Дальние удары тоже пригодятся, в ворота Зута чаще всего залетает с центрального направления.

Встреча не первая – время ломать историческую справку

В истории записано лишь 2 игры между "АЗ" и "Шахтером", 21 год назад, тоже на стадии плей-офф. Тогда под руководством Мистера украинцы дважды уступили в 1/8 Кубка УЕФА – 2:1 и 3:1. Вот только если после этого наш клуб продолжил традицию ежегодных выходов в основные этапы еврокубков, то для нидерландцев даже группа была редким праздником. Общее у команд – финалы еврокубков. Однако если нидерландцы были там аж в 1981-м году (с поражением "Ипсвичу" в Кубке УЕФА), то в том же турнире "Шахтер" дошел до финала в 2009-м и переиграл "Вердер". Это одно из достижений эпохи Луческу, которое после его смерти горняки просто обязаны повторить.

По стоимости команды почти идентичны – 168 млн евро у нас и 165 млн евро у них. У нас больше всего оцениваются Элиас и Матвиенко (15 миллионов), далее Гомес (12) и Педриньо с Мейреллишем (по 10). Самый дорогой футболист клуба по версии Transfermarkt у сегодняшнего соперника это 20-летний центральный полузащитник Кес Смит, 25 миллионов евро. Далее следуют Перрот (20), Гоз (15) и Мейнанс (14). Кстати, самые дорогие они не просто так: ирландец Трой Парротт забил в 42 матчах 28 голов и 10 раз ассистировал, тогда как у Мейнанса за то же количество игр насобиралось 17+8.

Готов ли "Шахтер" к еврокубкам?

Вчера на предматчевом интервью Арда Туран назвал "Алкмар" великолепной командой с красивой игрой, которую диктует культура футбола, когда результаты меняются в зависимости от подходов. Поэтому "Шахтеру" надо показать себя сильным и в обороне, и в атаке.

Это четвертьфинал, и "АЗ Алкмар" – соперник, достойный четвертьфинала. Очень уважаем нашего противника, его игровую культуру, но также знаем, кто мы есть – "Шахтер". Не прячась за оправданиями, постараемся сыграть качественно и сделать все как можно лучше. Мы не будем отступать. Думаю, завтра нас ждет хороший первый матч четвертьфинала - Арда Туран, главный тренер "Шахтера"

Горняки имеют широкий выбор футболистов даже при условии того, что лазарет расширился. Только Грама не будет из-за дисквалификации, а вот к сомнительным состояниям Крыськива и Марлона присоединился Проспер. Словом, все ставки снова на бразильцев. В Лиге конференций за "Шахтер" забивают много футболистов, поэтому есть возможность комбинировать их как угодно. Главное не верить в то, что счет уже в кармане и победа случится сама собой. Игру покажет MEGOGO. Начало матча в 22:00 по Киеву, пройдет он в Польше. Ответный матч запланирован в Нидерландах через неделю.