Самая лютая интрига за много лет? Возможен ли новый чемпион в УПЛ и почему Украине это не выгодно

До завершения УПЛ осталось менее двух месяцев. Расклады для просмотра самые лучшие: не сыграно всего 2 матча, борьба идет буквально за каждое место, лидеры не всегда побеждают. Возможен и новый чемпион – но такой вариант удовлетворит далеко не всех. Почему так и чего ждать от финиша главного чемпионата Украины? Рассказывает OBOZ.UA.

"Шахтёр": апрельский марафон ударит по силам команды

Под конец сезона "Шахтер" едет на максимуме возможностей. В прошлом году они взяли только кубок, но трофей омрачен первой в истории бронзой. Поэтому в этот раз под руководством Турана горняки пытаются ухватиться за все соломинки. Самое сложное в этом марафоне не нагрузка, а логистика: после Львова, команда отправилась в Краков, далее возвращается в Черкассы, едва ли не вечером выезжает в Алкмар и снова едет во Львов. Впереди у них, кроме ЛНЗ и как минимум два матча еврокубков, ждут "Полесье", "Кудривка", "Динамо", "Полтава", "Оболонь", "Кривбасс" и "Колос" (где-то еще будет перенесена "Заря").

Если есть хотя бы один процент шанса бороться за мечту украинских людей, то мы будем биться за этот шанс и отдадим себя полностью. Могу вас заверить, сейчас мы тратим больше времени не столько на тактические или аналитические видео, сколько на встречи, чтобы организовать весь процесс и сделать его менее изнурительным для игроков - Арда Туран, главный тренер ФК "Шахтер"

В УПЛ у "Шахтера" неплохие шансы вернуть себе чемпионство, ведь есть игра в запасе. Игру с другим лидером за потенциальное золото перенесли аж на понедельник, чтобы как можно больше распылить нагрузку. Но возникает вопрос, выдержат ли подопечные Турана, ибо игроки ломаются все чаще.

ЛНЗ: преимущество есть, но в один матч

Именно поэтому черкащане рассматривают апрель как окно возможностей. После "Шахтера" календарь подбросил им еще "Колос", "Металлист 1925", "Карпаты", "Динамо", "Полтаву", "Кудривку" и "Оболонь". Кажется, что по потенциальным очкам расклад уравняли, только если не забывать, что ЛНЗ больше не отвлекается на другие турниры. Такое везение в УПЛ бывает раз в жизни, мы уже убедились в этом на примере "Александрии", но главное удержать кураж. Потому что проигранная игра в понедельник или любая потеря очков на остатке дистанции потенциально будет означать лишь серебро.

ЛНЗ и "Шахтер" похожи: лучшие по обороне (всего по 12 пропущенных), лидеры по сухим матчам, демонстрируют открытый забивной футбол и доминирование. А после кражи Проспера, черкащане быстро подстроились под новую модель игры, настроенную на Твердохлеба с Ассинором, тогда как горняки опираются на универсальную задействованность всех. Фантастической выглядит перестройка команды за последний год – они едва не вылетели из элиты прошлой весной, а сейчас в шаге от медалей. С ними придет и первая еврокубковая кампания, но будет ли это полезно?

Чемпионство ЛНЗ не выгодно для Украины

Первый триумф черкасского клуба в УПЛ будет невероятно красивой историей, страна заждалась чего-то нового. Победитель становится единственной командой, которая выходит в Лигу чемпионов. Но ЛНЗ не имеет еврокубковой истории и рейтинга среди других команд, а значит – подопечные Пономарева будут вынуждены пробиваться с самого начала отбора. Зато "Шахтер" держит самую высокую позицию среди всех украинских команд, 48 позиция. Такое расположение очень выгодно для возможного попадания сразу в группу через Путь чемпионов, как было 2 года назад. Хотя украинский футбол уже давно не впечатляет, поэтому – почему бы не дать возможность другим показать себя?

"Динамо": здесь, но не совсем

Совсем скоро возможен случай, которого не было за всю историю независимости Украины – непопадание столичного клуба в еврокубки, даже в стадию плей-офф квалификации. 4 место УПЛ довольно хрупкое, а следующий матч станет болезненным, потому что с красной вылетел Пономаренко (который не только в топе бомбардиров, но и лучший голеадор по количеству мячей на матч). "Металлист 1925" держали на безопасном расстоянии, но теперь все стало сложнее: команда позади лишь на 6 очков, следующая игра – очная в субботу, еще и тур в запасе (который доигрывают 15 апреля с "Вересом"). Поэтому концентрация идет совсем не на УПЛ.

Единственный надежный путь для еврокубков пролегает через Кубок Украины, именно там все надежды на путевку в Лигу Европы. Можно еще биться с "Полесьем" за бронзу и шанс быть ближе к Лиге конференций даже с проигрышем в КУ, и этот вариант надежнее, тем более, обе команды уже не пересекутся до осени. Несмотря на то, что бело-синие выиграли житомирян дважды в сезоне, сопернику удалось использовать их игру с "Карпатами" и обойти динамовцев на 2 очка. Кажется, что медали где-то на горизонте, но вес ответственности за их потерю давит, прежде всего на Костюка. Есть ли еще претенденты на медали? "Полесье" неподалеку от бронзы, а в ближайшей зоне досягаемости, кроме киевлян и харьковчан, еще "Кривбасс" и "Колос". Тогда как золотая дуэль так и останется дуэлью. Возможно, с большим пониманием потенциального чемпиона уже через неделю.

Что в подвале?

Главная битва сезона не только наверху. Если "Полтава" с "Александрией" ментально подготовились к вылету за 8 туров до конца, то за переходные матчи заруба обостряется. "Кудривка" за последние 5 игр взяла 5 очков, это четверть от всей добычи за сезон. Хотя у нее самый сложный вызов, ведь это единственный клуб подвала, у которого будут гранды. "Верес" и "Рух" преимущественно встретятся с соседями, а "Эпицентру", который уже показал себя как интересного участника лиги, с семью победами есть возможность продолжить прописку в УПЛ. Словом, наблюдать будет интересно не только за медальной борьбой, но и за попытками убежать от стыковых матчей. Снизу поджимают "Левый Берег" с "Агробизнесом" – эта борьба за высший дивизион станет легендарной?