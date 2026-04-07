Умер Мирча Луческу

Умер бывший наставник киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и сборной Румынии Мирча Луческу, сообщает GSP. Один из самых титулованных тренеров мирового футбола скончался в возрасте 80 лет после резкого ухудшения состояния, вызванного проблемами с сердцем.

Луческу был госпитализирован 29 марта после обморока на тренировке сборной Румынии. В больнице ему установили дефибриллятор, однако перед выпиской произошёл инфаркт, после чего тренер оказался в отделении интенсивной кардиологической терапии. В последующие дни аритмия усилилась и перестала поддаваться лечению, его перевели в реанимацию, где он находился в коме и был подключён к аппаратам жизнеобеспечения.

Ключевой этап карьеры Луческу связан с работой в Украине, где он возглавлял "Шахтёр" с 2004 по 2016 год. Под его руководством клуб стал доминирующей силой национального футбола, завоевав восемь чемпионских титулов, шесть Кубков Украины и семь Суперкубков.

Главным международным достижением стала победа в Кубке УЕФА в 2009 году, когда "Шахтёр" обыграл "Вердер" со счётом 2:1 в финале. Этот трофей остаётся единственным в истории украинских клубов на таком уровне в XXI веке.

Луческу также сыграл важную роль в трансформации украинского футбола, сместив центр силы из Киева в Донецк. При нём в "Шахтёре" была выстроена долгосрочная модель развития с акцентом на привлечение легионеров, в частности бразильских игроков, и их последующую интеграцию в команду.

После ухода из донецкого клуба он вернулся в Украину в 2020 году, возглавив "Динамо" Киев. Уже в первом сезоне команда под его руководством оформила "золото" чемпионата и выиграла национальный Кубок, сделав "золотой дубль".

Всего за карьеру Луческу завоевал 36 трофеев и провёл около 1700 матчей в качестве тренера.

Он остаётся одним из самых успешных специалистов в истории футбола и одним из немногих, кто добился значительных результатов в разных странах, включая Украину, где его работа оказала системное влияние на развитие клубного уровня.

