'Просто вытер ноги': Реброва обвинили в полном презрении к Шевченко и УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) совершила стратегическую ошибку, назначив Сергея Реброва не только главным тренером национальной команды, но и вице-президентом организации. В то же время сам специалист, пропустив заседание конгресса федерация, в буквальном смысле вытер о нее ноги.

Видео дня

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил известный журналист и комментатор Виктор Вацко. По его словам, объяснения семейными проблемами отсутствие Реброва на конгрессе не выдерживают никакой критики, ведь наставник сборной в это время спокойно развлекался в Испании.

"Для меня отсутствие Реброва на Конгрессе УАФ, это не то что пощечина УАФ. Нам говорят о семейных обстоятельствах, но в то же время появляются фото, как он в падел играет в Испании. Просто вытер ноги об УАФ, по-другому не скажешь. Другой вице-президент с другой фамилией после такого вылетел бы из УАФ как пробка от просекко. Со стороны это выглядит как пренебрежение. Выглядит так, что Шевченко как президент УАФ готов терпеть это пренебрежение", – сказал Вацко.

Ранее Андрей Шевченко отказался комментировать отсутствие Реброва на конгрессе УАФ. Напомним, тренер сборной отказался покидать свой пост после невыхода команды на ЧМ-2026. При этом стало известно, что специалист получил фантастическое предложение вернуться к клубной работе.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров категорично отверг убеждения в том, что все болельщики хотят его отставки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!