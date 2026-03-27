'Как же бабла хочет, присосался': Ребров взбесил украинцев решением после фиаско со Швецией

Украинские болельщики невероятно эмоционально и гневно отреагировали на поражение сборной Украины от Швеции в полуфинале стыков к чемпионату мира-2026. Фанатов особенно возмутила пресс-конференция после матча тренера Сергея Реброва, на которой он не стал немедленно подавать в отставку.

На странице СпортОбоз в социальной сети Facebook украинские поклонники футбола не стеснялись в выражениях в адрес наставника "сине-желтых". Они обвинили Реброва в отсутствии совести и банальном желании до последнего остаться с финансово выгодным контрактом.

"Зарплата одна из самых больших в Европе, зачем же добровольно уходить в отставку?", "Такое ляпать после провального решающего матча... Человек без совести и чести", "Если бы был мужиком, то ушел бы. А так, гнида, которая будет высасывать деньги до конца", "Как же бабла хочет, присосался", "Просто это Украина, не удивляйтесь, здесь никто в отставку не уходит – ни политики, ни тренеры", "От такого долларового корыта Реброва вместе с Шевченко могут только вынести ногами вперед", "Вынесите его", "Ему главное зарплату еще взять за два месяца 240 тысяч евро", – пишут в комментариях.

Отметим, что по данным журналистов, Ребров не будет продлевать контракт с УАФ, который действует до лета. Его место на посту тренера сборной Украины может занять иностранец.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко впервые отреагировал на фиаско сборной Украины в матче со Швецией и сказал, что ждет Сергея Реброва.

