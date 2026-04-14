Зарплата в 5 млн евро. Появилась информация о дальнейшей судьбе Реброва

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров намерен покинуть свой пост по собственному желанию. По информации, которую озвучил журналист и блогер Игорь Бурбас на своем Youtube-канале, специалист не планирует продолжать работу с национальной командой и рассматривает возвращение в клубный футбол.

Отмечается, что Ребров принял решение самостоятельно и объясняет его желанием сменить формат работы. При этом допускается небольшой шанс, что его могут попытаться уговорить остаться, учитывая влияние руководства.

Бурбас уверен, что у тренера уже есть предложения от клубов с Ближнего Востока, где ему готовы предложить контракт с зарплатой около 5 млн евро. Также сохраняется интерес со стороны греческого Панатинаикоса, который готов предложить соглашение в любой момент.

Игорь Бурбас подчеркивает, что в клубном футболе Ребров имеет сильную репутацию благодаря работе в киевском "Динамо", "Ференцвароше" и на Ближнем Востоке. При этом период работы в сборной оценивается как неудачный на фоне результатов и качества игры команды.

Сообщается, что внутри команды возникали проблемы во взаимодействии между тренерским штабом и игроками, а также отмечалось влияние со стороны руководства на кадровые решения. В частности, утверждается, что тренеру могли давать рекомендации по составу и выбору капитана.

Также приводятся примеры подготовки команды, включая ситуацию перед матчем со Швецией, когда игрокам предоставляли анализ вратарей, не участвовавших в игре. Кроме того, перед одним из матчей изменения в тактике вносились за 20 минут до стартового свистка после получения новой информации о схеме соперника.

По мнению Бурбаса, ответственность за результаты лежит на главном тренере, однако на процесс влияли и другие факторы, включая работу аналитиков и тренерского штаба.

Ранее в эфире своей авторской программы на YouTube известный журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил, что новым главным тренером сборной Украины по футболу должен стать легендарный наставник харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич. 75-летний специалист, который уже работал с национальной командой.

