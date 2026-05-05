'Просто неразумно продолжать': Костюк, победившая россиянку в финале Мадрида-2026, прокомментировала исключение из супертурнира в Италии

Вторая ракетка Украины Марта Костюк подтвердила, что не выступит на турнире категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом в 7,2 миллионов долларов. Наша соотечественница должна была стартовать в числе сеянных, однако решила отказаться от участия из-за повреждения правой ноги.

Об этом Костюк написала на своей странице в социальной сети Instagram. 23-летняя киевлянка, которая в минувшую субботу выиграла аналогичный турнир в испанском Мадриде, подчеркнула, что с горечью приняла решение сняться с соревнований в столице Италии.

"После лучшего отрезка моей карьеры я с нетерпением ждала Рима. Но иногда у тела бывают другие планы, и последние несколько дней я боролась с проблемами с бедром. Поскольку моя лодыжка до сих пор не полностью восстановилась, сейчас просто неразумно продолжать тренировки, поэтому в этом году я там выступать не буду. Мне грустно пропускать турнир, но увидимся в следующем году", – обратилась украинка болельщикам.

Напомним, Костюк в финале супертурнира в Мадриде победила россиянку Мирру Андрееву. После матча киевлянка исполнила эффектное сальто, а во время награждения крикнула "Слава Украине!" фактически в лицо сопернице из РФ.

