Видео дня. Марта Костюк сделала сальто прямо на корте после победы в Мадриде

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№23 WTA) после победы в финале турнира WTA 1000 в Мадриде сделала сальто. Наша соотечественница в двух сетах обыграла лучшую теннисистку России Мирру Андрееву (№8 WTA) – 6:3, 7:5 – после чего продемонстрировала свое фирменное празднование.

Этот элемент давно стал частью ее фирменного стиля. В детстве Костюк занималась акробатикой и на протяжении семи лет совмещала ее с теннисом, что позволяет ей выполнять трюк без дополнительной подготовки.

Впервые сальто стало заметной частью ее образа в 2018 году. Тогда 15-летняя спортсменка отпраздновала таким образом выход в основную сетку Wimbledon после победы в квалификации, а видеозапись быстро распространилась в сети.

Позже архивные кадры с этим элементом использовались официальными аккаунтами турнира для публикаций в соцсетях. Со временем сальто закрепилось как редкий элемент празднования, который Костюк демонстрирует только после ключевых побед при заполненных трибунах.

Весной 2026 года по ходу выступления в Мадриде теннисистка заявляла, что намерена повторить свой фирменный прыжок в случае завоевания следующего титула.

