'Мы таким не увлекаемся, но тут все совпало'. Костюк рассказала, как ей помогли 'счастливые трусы'. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк после победы на турнире WTA 1000 в Мадриде рассказала о необычном талисмане, который сопровождал ее команду. 23-летня киевлянка объяснила, как случайная находка превратилась в символ удачи.

Костюк сообщила, что во время одного из турниров команда получила в прачечной чужое белье с надписью "счастливые трусы", после чего тренер Сандра Заневская решила оставить их. По словам теннисистки, этот предмет начали воспринимать как талисман после серии побед, хотя изначально никакого особого значения ему не придавали.

"На турнире есть прачечная, и иногда вещи там путаются. В прошлом году нам дали эти трусы с надписью "счастливые трусы", и Сандра решила их не отдавать. Когда я побеждала, она каждый раз об этом вспоминала. Это стало нашим талисманом. Мы таким не увлекаемся, но здесь все совпало", – призналась наша соотечественница в интервью после финала.

Она уточнила, что в нынешнем сезоне белье не брали с собой на другие турниры, но перед поездкой в Мадрид Заневская специально заехала за ним домой и привезла на соревнования. Костюк добавила, что перед финалом команда в шутку договорилась сделать фото с этим предметом в случае победы.

"Я даже сказала мужу, чтобы он надел их поверх штанов для фото – но он не согласился", – со смехом подытожила Марта.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк накануне в финале обыграла россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:3, 7:5, став победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде. Это позволило украинке установить личный финансовый рекорд по призовым за один турнир.

После поединка Костюк – Андреева россияне в комментариях отметили разницу в уровне игры и признали превосходство украинки.

Сама же Андреева пришла на награждение в желто-синей одежде, чем спровоцировала бурную реакцию у болельщиков из РФ.

