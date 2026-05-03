Заставила лучшую теннисистку России слушать 'Слава Украине!' В сети завирусился поступок Костюк после победы над Андреевой. Видео

В сети завирусилось флеш-интервью Марты Костюк после победы над лучшей теннисисткой России Миррой Андреевой. Выиграв титул турнира WTA 1000 в Мадриде, вторая ракетка Украины завершила свое флеш-интервью фразой "Слава Украины!". При этом Андреева стояла в нескольких метрах от Костюк и была вынуждена все это терпеливо слушать.

Картинка, снятая с трибун болельщикам, моментально разошлась по интернету собрав сотни тысяч просмотров.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк накануне в финале со счетом 6:3, 7:5 обыграла россиянку Мирру Андрееву, став победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде. Это позволило украинке установить личный финансовый рекорд по призовым за один турнир.

Позже Марта рассказала о необычном талисмане, который сопровождал ее команду. 23-летня киевлянка объяснила, как случайная находка превратилась в символ удачи.

После поединка Костюк – Андреева россияне в комментариях отметили разницу в уровне игры и признали превосходство украинки.

Сама же Андреева пришла на награждение в желто-синей одежде, чем спровоцировала бурную реакцию у болельщиков из РФ.

