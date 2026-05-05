Костюк после победы над россиянкой в финале Мадрида-2026 исключили из супертурнира в Италии

Вторая ракетка Украины Марта Костюк не выступит на турнире категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA), который 5 мая стартовал в столице Италии Риме. Наша соотечественница была заявлена под 23-м номером посева и должна была начать со второго круга, однако решила сняться с соревнования с общим призовым фондом 7,2 миллионов долларов.

Об этом говорится на официальном сайте Internazionali BNL d’Italia 2026. Костюк, которая в минувшую субботу завоевал титул чемпионки на аналогичном турнире в испанском Мадриде, отказалась стартовать в Италии из-за травмы. Ее уже вычеркнули из списка участников, отметив, что украинка получила повреждение правого бедра.

В минувшем сезоне в Риме Марта дошла до 1/8 финала, где проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси. Это означает, что украинская теннисистка не сможет защитить 120 очков, которые она заработала в столице Италии в 2025 году.

Напомним, Костюк в финале супертурнира в Мадриде победила россиянку Мирру Андрееву. После матча киевлянка исполнила эффектное сальто, а во время награждения крикнула "Слава Украине!" фактически в лицо сопернице из РФ.

