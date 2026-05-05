На мировых рынках заметно подешевела нефть. Утром 5 мая стоимость фьючерсов марки Brent с поставкой в июле снизилась на 51 цент, или 0,5% – до 113,93 доллара за баррель, а американская WTI подешевела на 1,55, или 1,5% – до 104,87 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют признаки ослабления Ираном контроля над Ормузским проливом – под военным давлением США.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: 4 мая США начали новую операцию, направленную на открытие пролива для судоходства.

"Позже появилась информация, что автомобилевоз Alliance Fairfax под флагом США прошел через пролив в сопровождении американских военных. Что немного снизило опасения относительно перебоев с поставками... Это показало что несмотря на сложившуюся ситуацию, обеспечить безопасный проход судов и снизить опасения по поводу срыва поставок. все же можно", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, по мнению других аналитиков, снижение цен на нефть является всего лишь результатом фиксацией прибыли. Дело в том, отмечается, что нынешняя ситуацию больше похожа на то, что "рынок немного откатился после сильного роста", а потому, о смене тренда говорить не приходится.

Более того, констатируется, ныне мировые запасы нефти приближаются к самым низким показателям за 8 лет. Что "уже вызывает тревогу".

"Мир быстро проедает коммерческие запасы, стратегические резервы и пр. Поэтому дефицит предложения может привести к очередному росту стоимости ресурса", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, США не собираются продлевать исключение из санкций, позволяющее покупать российскую и иранскую нефть, которая уже находится в море. После ослабления санкций США Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти. Когда ограничения вернут, российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с ростом бюджетного дефицита.

