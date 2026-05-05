Чтобы понять сакральное значение военных парадов в идеологии "русского мира" или так называемого "победобесия" напомню, что и в советско-финской войне 1939-40 годов, и нынешней российско-украинской войне определяющее место отводилось именно военным парадам в Хельсинки и Киеве. Советский блицкриг в Финляндии должен был завершиться менее чем за 30 дней парадом в Хельсинки на день рождения Сталина, а путинский блицкриг в Украине за 3 дня – парадом в Киеве.

Саме тому й теперішня істерика в Росії щодо так званого перемирʼя на час проведення параду в Москві зрозуміла:

не буде військового параду на 9 травня – не буде й російського військового "побєдобєсія і велічія".

Принагідно хочу нагадати історію парадів та міфологію "великого і споконвічного" свята "9 мая".

Дійсно президія Верховної Ради СРСР оголосила 9 травня 1945 року "праздником победы" та відповідно неробочим, святковим днем. Але вже 23 грудня 1947 року день перемоги став РОБОЧИМ ДНЕМ. Святкування дня перемоги означало б і пошанування ветеранів: належне лікування, гідні пенсії, нагороди. Тому вже 3 січня 1948 року відмінили грошову підтримку, нагородження орденами та медалями. Пенсії інвалідам війни призначили мізерні, а в сільській місцевості утримання інвалідів покладалося на рідних. У сталінські часи інвалідів війни вважали некорисними для соціалізму, оскільки вони не могли приносити зиск країні. До того ж органи держбезпеки вимагали від місцевої влади стежити та максимально ізолювати інвалідів, щоб вони своїм виглядом не дискредитували "соціалістичний лад та не вели антирадянської пропаганди. Адже побувавши за межами СРСР, вони не могли не порівняти рівень життя "переможених" і "переможців".

Міфілогізація величі радянської влади, вимагала зміщення акцентів із перемоги народу у війні на звеличення внеску у перемогу влади (партійного керівництва і особисто "товариша Сталіна"). Мемуари ветеранів про війну попали під заборону, натомість державний апарат почав вибудовувати вигідну для себе офіційну історію війни - історію тріумфу радянської системи над нацистською Німеччиною.

Святковим і вихідним у СРСР 9 травня стає при Брєжнєві у 1965 році, коли інвалідів війни меншає у рази, а саме святкування переходить в площину звеличення радянсько-партійного керівництва.

Щодо історії військових парадів на 9 травня у Москві.

Перший з них відбувся 24 червня 1945 року на Червоній площі. Вже навіть на ньому ЗАБУЛИ про мільйони жертв війни. Олександр Довженко про цей парад в своєму "Щоденнику" напише так:

"…Мені було жалько убитих, героїв, мучеників, жертв. Вони лежали в землі, безсловесні. Перед величчю їхньої памʼяті, перед кровʼю і муками не стала площа на коліна, не замислилась, не зітхнула, не зняла шапки. Мабуть, так і треба. Чи може, ні? Бо чого ж плакала весь день природа? Чого лилися з неба сльози? Невже віщували живим?"

Цікаво, що деякі російські джерела обґрунтовують той факт, що Сталін відмовився приймати парад самостійно тим, що він не мав достатніх навиків верхової їзди. Так у мемуарах Жукова стверджується, що вождь перед парадом намагався навчитися керувати конем, але впав з нього.

Між іншим існує версія, що разом із кинутими під ноги нацистськими прапорами був і прапор власовської армії, символіку якої нині взяла на озброєння путінська росія.

Наступний парад в СРСР відбувся лише в 1985 році з нагоди 40-річчя перемоги. Ювілейні паради відбулися також у 1990 та 1995 роках. А вже за часів путіна, в 2007 році, було затверджено регламент параду, а в 2008 році пафосний військовий парад відбувся за участі важкої війської техніки.

Від тоді з кожним роком посилювалася пропаганда російського ПОБЄДОБЄСІЯ, а у 2010 році путін поставив цинічну і брехливу крапку в переписаній історії Другої світової, заявивши, що "росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні…і без України".

Тож нинішня спроба провести парад у Москві 9 травня, бодай без військової техніки та лише із кількома правителями залежних країн колишнього СРСР, це бажання зберегти залишки пропагандистського російського путінського ВЕЛІЧІЯ, які планувало провести парад у Києві в 2022 році, а ніяк не можуть провести його в Москві в 2026!