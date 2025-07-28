Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов нелепо высказался об акции протеста против допуска представителей страны-агрессора к чемпионату мира. Функционер выразил абсурдное мнение о том, что в Тбилиси с критикой в отношении спортсменов из РФ выступили "проплаченные особи".

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Об этом Мамедов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что никто из грузинских болельщиков якобы не мог провести подобную акцию, а в сборной РФ на нее не обращают внимания.

"Грузинский народ никогда бы так не поступил. Это дело рук проплаченных особей, не имеющих к нему никакого отношения. Сжигание флага, ночные протесты и петарды в пять утра – это уровень существ, которых даже упоминать не хочется. Наши спортсмены сосредоточены только на соревнованиях. Все остальное – просто жалкие провокации, не имеющие к спорту отношения"", – сказал Мамедов.

Отметим, что на ЧМ-2025 грузинская полиция и охрана арены, где проходит турнир, силой выгнала с соревнований болельщиков с флагами Украины и Грузии. А сама акция протеста против РФ вызвала гнев и панику среди пропагандистов.

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