"Россия должна ощущать усиление давления": Зеленский озвучил задачи новым руководителям оборонного сектора Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги дня,заявил, что новый главнокомандующий украинской армией Михаил Драпатый приступил к своей работе. Кроме того, он сообщил, что обозначил перед новым высшим армейским командованием приоритетные задачи.

Видео дня

Об этом он сообщил в своём вечернем видеообращении. Отдельно он рассказал и о мирных усилиях в области дипломатии.

Армейские задачи и решения

Помимо назначения Драпатого, как заявил глава государства, в беседе с новым главнокомандующим и исполняющим обязанности министра обороны Украины Евгением Хмарой, новым начальником Генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк. Также поднимались вопросы совершенствования армии.

"Важно, чтобы всё прошло абсолютно слаженно и чтобы у россиян не было ни малейшей лазейки и возможности. Россия должна ощущать усиление давления, ужесточение санкций: это и наши далекобойные санкции, и "мидлстрайки", и наши сильные позиции на фронте. Все это будет обеспечено", – сказал он.

Среди других задач в приоритет поставлены внедрение большего количества технологических решений в нашу оборону, а также выполнение запросов командиров боевых корпусов и бригад.

"Министерство обороны Украины определенно способно обеспечить выполнение этих задач при поддержке и координации с новым командованием Вооруженных сил Украины, нашими разведывательными службами, нашими спецслужбами, Национальной гвардией Украины и ее корпусами. И обязательно в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и производителями оружия, основанном на полной прозрачности и доверии", – подчеркнул глава государства и поблагодарил за доверие к новому командованию.

Международная деятельность

Отдельно президент рассказал о встрече с послом США при НАТО Мэтью Витакером вместе с командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины Кертисом Баззардом. Обсудили также и Drone Deal с США.

"Мы говорили о "петриотах" для Украины: нужны ракеты для защиты жизней наших людей — не может быть дефицита ракет против баллистических ракет, как сейчас, в эти месяцы, очень непросто. Важно, чтобы партнеры помогали. Именно об этом мы говорили с Витакером сегодня: лицензии, ракеты и все это необходимо. Я прошу, нужно быстрее и нужно больше, если честно. Мы говорили о Drone Deal с Америкой, который сейчас прорабатывают наши команды", – отметил он.

Что касается дипломатического процесса, то, по словам Зеленского, этому был посвящен разговор со спецпосланниками Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он также отметил, что "дальнобойные санкции" Украины уже негативно сказываются на Путине и его окружении.

"Только он является причиной того, что война началась и не заканчивается. Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне. Его окружение это понимает, сигнализирует нам, сигнализирует нашим партнерам. Российское общество все больше начинает это ощущать. Нужны решения, чтобы наступил мир. Украина давно к этому готова, сейчас мы делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером стало известно, что Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

Его преемником был избран командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, воюющий за Украину еще с 2014 года. И в РФ это уже вызвало настоящую истерику и мрачные предчувствия.

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