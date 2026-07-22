Существует несколько версий: что означает настоящая фамилия Леси Украинки

Поэтесса Леся Украинка вошла в историю украинской литературы под творческим псевдонимом, однако её настоящая фамилия — Косач. Исследователи по-разному объясняют её происхождение: от названия профессии до имени птицы.

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Также не исключают возможной связи с древним боснийским дворянским родом. О происхождении фамилии Леси Украинки рассказали в генеалогическом обществе "Ридные".

Настоящая фамилия Леси Украинки — Косач. Именно эту родовую фамилию она унаследовала от отца, представителя известной украинской интеллигентской семьи, внесшей весомый вклад в развитие культуры и образования в конце XIX — начале XX века.

Фамилия происходит от слова "косач" в значении "тот, кто косит", то есть человек, работающий косой. Другая версия связывает его с названием птицы — самца тетерева, которого в украинском языке также называют косачом. Именно эту гипотезу описывал языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

Кроме того, существует ещё одна возможная версия происхождения. Она связывает украинскую фамилию Косач со средневековым боснийским дворянским родом Kosača, представители которого были влиятельными землевладельцами в XIV–XV веках. В то же время прямых доказательств такой родственной связи пока нет.

Сегодня в Украине проживает 645 носителей фамилии Косач. Чаще всего она встречается в Закарпатской, Черниговской и Киевской областях. Именно эта фамилия стала неотъемлемой частью истории одной из самых выдающихся украинских писательниц, хотя мир знает её прежде всего под литературным псевдонимом Леся Украинка.

Напоминаем, что украинские фамилии могут скрывать неожиданные страницы семейной истории и рассказать, кем были ваши далекие предки. Некоторые родовые имена происходят от названий повстанцев, гайдамаков, наемных воинов или людей, которые нарушали закон и выступали против власти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Леся Украинка — одна из самых известных украинских писательниц, чьё имя связывают не только с гениальным творчеством, но и с глубокой личной драмой. В её жизни были любовь, потери и сложные отношения, которые существенно повлияли на её эмоциональное состояние и творчество.

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