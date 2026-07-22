В Нидерландах студенты создали первую в мире "скорую" на солнечной энергии: как она работает. Фото

Канадские студенты разработали первую в мире машину "скорой помощи", работающую на солнечной энергии. Она не только приводит автомобиль в движение, но и питает всё медицинское оборудование на борту.

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Это изобретение может стать незаменимым для отдаленных регионов, где дефицит топлива и энергии серьезно ограничивает доступ людей к медицинской помощи. Об этом сообщает издание NOS.

Что известно об изобретении

Над революционной разработкой, которая потенциально поможет спасти тысячи и тысячи жизней, работала группа студентов Технического университета Эйндховена.

Первая в мире машина скорой помощи, полностью работающая на солнечной энергии, которая также питает всё медицинское оборудование на борту, получила название Stella Juva.

Студенты создали компанию Solar Team Eindhoven, которая и стала разработчиком этой чудо-машины.

На крыше автомобиля установлены солнечные панели. И, по утверждениям разработчиков, они обеспечивают автомобилю запас хода около 715 километров в солнечный день по асфальтированной дороге.

Машина скорой помощи оснащена различными медицинскими устройствами, такими как автоматический внешний дефибриллятор и портативный рентгеновский аппарат.

"Таким образом можно выявить туберкулез, который является причиной смерти номер один во многих странах Африки", – рассказал 23-летний студент Ярно Бастен.

Машина скорой помощи предлагает альтернативу для отдаленных регионов, где дефицит топлива и электроэнергии в настоящее время серьезно ограничивает доступ к медицинской помощи.

"Карета скорой помощи не предназначена для доставки людей в больницу, а скорее для оказания медицинской помощи жителям отдаленных районов", – говорит Бастен.

Уже в августе Stella Juva отправится в Кению, где автомобиль посетит пункты размещения гуманитарной организации Amref Health Africa для тест-драйвов.

"Затем мы продемонстрируем, на что он способен. Конечно, мы испытали его в Нидерландах, но хотим протестировать транспортное средство именно в тех районах, до которых довольно трудно добраться. Чтобы показать, что это действительно может стать решением", – говорит один из разработчиков.

Пока еще неизвестно, пойдет ли эта "скорая" в серийное производство. Однако это не является самоцелью для ее разработчиков.

"Мы здесь скорее для того, чтобы вдохновлять отрасль. Я думаю, что мы очень хорошо демонстрируем, что это возможно", – отметил Бастен.

Команда Solar Team Eindhoven состоит из 23 студентов, которые на год приостановили обучение. Ежегодно команда разрабатывает транспортное средство, способствующее решению той или иной общественной проблемы.

Студенческая команда ранее участвовала в World Solar Challenge. Это гонка на автомобилях на солнечных батареях, которые проезжают от Северной до Южной Австралии. Они преодолели расстояние более 3000 километров.

На другом автомобиле на солнечных батареях студенческая команда проехала более 1000 километров через Марокко и Сахару.

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