"Предательство. Нас выкинули": чемпион ОИ из РФ потребовал запретить россиянам показывать Олимпиаду

Александр Чеканов
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов присоединился к нелепому требованию бойкотировать показ Игр-2026 в России. Депутат Государственной думы назвал трансляции соревнований, куда представителей РФ допустили в "нейтральном статусе" лишь в единичных дисциплинах, предательством.

Об этом Фетисов заявил в интервью порталу Odds.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о якобы несправедливых санкциях в отношении спортсменов из страны-агрессорки.

"Я считаю, что не надо показывать. Потому что нас оттуда выгнали безосновательно. Ладно бы наши спортсмены не отобрались, не получили лицензию, но нас просто выкинули оттуда. Показать Олимпиаду в России будет предательством тех российских спортсменов, кто туда не поехал, которых туда не пустили по разным причинам", – сказал Фетисов.

Ранее бывший биатлонист Дмитрий Васильев призвал провести в России альтернативные Олимпийские игры, при просмотре которых в мире "пусть от зависти умирают". До этого олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

Олимпийские кольца.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал пропагандистские телеканалы РФ отказаться от показа соревнований на Играх-2026 в Милане.

