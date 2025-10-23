'Мой президент. Россия всегда права': чемпионка ОИ из РФ 'с интеллектом стиралки' ради Путина отказалась от Олимпиады-2026

Российская лыжница Вероника Степанова, интеллект которой сравнивали со стиральной машинкой, выразила полную готовность не участвовать в турнирах ради целей диктатора Владимира Путина. 24-летняя спортсменка попыталась нелепо высмеять решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) не допустить представителей РФ к Олимпиаде-2026 даже в "нейтральном статусе".

Об этом Степанова завила в интервью шведской газете Expressen. Чемпионка Игр в Пекине-2022 в командой эстафете, которая открыто работает на российскую пропаганду на канале "Матч ТВ", назвала главаря Кремля президентом, который ведет страну-агрессорку в правильном направлении.

"Владимир Путин – мой президент, и моя страна всегда права. Если это причина, по которой некоторые сомнительные люди не позволяют мне выступать на международной арене, то это цена, которую я готова заплатить. Вы наказываете меня и моих одноклубниц исключительно за политические убеждения", – сказала Степанова.

В феврале лыжница родила ребенка от 54-летнего заместителя Маргариты Симоньян на пропагандистском канале Russia Today.

Ранее после решения FIS олимпийский чемпион Александр Тихонов пожаловался на "безголовое руководство" в РФ, которое не ведет себя достаточно агрессивно.

Как сообщал OBOZ.UA, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила истерику из-за условий допуска россиян к ОИ-2026.

