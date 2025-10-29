Бывший биатлонист Дмитрий Васильев присоединился к идеи ярых Z-патриотов о проведении в России альтернативных Олимпийских игр из-за условий допуска атлетов из страны-агрессорки к Милану-2026. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина выразил нелепое мнение о том, что в мире будут завидовать турниру в РФ.

Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Двукратный олимпийский чемпион, который постоянно демонстрирует шовинизм и неприятие в сторону западных стран и их жителей, повторил традиционные штампы кремлевской пропаганды о величии России в спорте.

"С Олимпийскими играми ничто не может сравниться. Но чтобы как-то поддержать наших недопущенных спортсменов, чтобы они не унывали и не теряли мотивацию, это очень правильная инициатива. Обязательно надо сделать хорошие призовые на этих соревнованиях на уровне чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, смотрят на наши Игры и видят, что Россия не просто жива, а процветает. У России все хорошо. Пусть завидуют и от зависти умирают", – сказал Васильев.

До этого олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов пожаловался на "безголовое руководство" РФ, которое не ведет себя достаточно агрессивно.

