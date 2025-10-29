Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал пропагандистские телеканалы РФ отказаться от показа соревнований на Играх-2026 в Милане. По словам ярого Z-патриота на турнире в Италии будут выступать враги России, а трансляции нельзя проводить за государственный счет.

Об этом Васильев завил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который поддерживает захватническую войну РФ против Украины, российским телевизионщикам невыгодно показывать соревнования, на котором выступят лишь несколько спортсменов из страны-агрессорки.

"Олимпиаду не стоит показывать в России. Сейчас это болеть за недругов, потому что друзей там наших нет, а российских спортсменов будет два человека. Показ Олимпиады – затратная история. А желающих смотреть из патриотических соображений будет немного. За государственные, причем немалые деньги освещать Олимпиаду наших недругов, которые нас отстранили, – неправильно. Так еще и подкармливать их деньгами – нецелесообразно", – сказал Васильев.

До этого этот россиянин поддержал идею провидения в России альтернативных Олимпийских игр, глядя на которые мир "будет умирать от зависти".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

