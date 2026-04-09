Появилось видео с Ринатом Ахметовым на похоронах Луческу. Видео

Ринат Ахметов прибыл в Румынию, чтобы проститься с Мирчей Луческу. Украинский бизнесмен сделал редкое публичное заявление и назвал бывшего тренера своим другом.

Владелец "Шахтера", сотрудничавший с Луческу на протяжении 12 лет, приехал в Бухарест и дал небольшое интервью местному изданию digisport.ro. Ринат Леонидович подчеркнул, что его с Мирчей Михайловичем связывали не только профессиональные отношения, но и личная дружба.

"Я приехал попрощаться с моим другом. Это трагедия. Мы провели вместе 12 лет, выиграли 22 трофея, включая Кубок УЕФА. Он был моим другом, и я горжусь тем, что он был моим другом. Вы должны гордиться тем, что у вас был Мирча Луческу, великий тренер и великий человек", — заявил Ахметов.

Сообщается, что в аэропорту Бухареста бизнесмена встретил агент Аркадий Запорожану, близкий к Луческу.

Ахметов редко появляется на публике после начала войны в Украине. Его приезд в Румынию стал одним из немногих подобных случаев за последнее время.

Как сообщал OBOZ.UA, один из самых титулованных тренеров мирового футбола скончался накануне в возрасте 80 лет после резкого ухудшения состояния, вызванного проблемами с сердцем.

