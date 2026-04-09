'Мир хочет стабильности': Зеленский о визите в Закарпатье, помощи венгерской общины и ситуации на Ближнем Востоке. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 апреля, находится с рабочим визитом на Закарпатье. Глава государства принял участие в Конгрессе местных и региональных властей.

По его итогам Украина уже начала готовиться к новому отопительному сезону. Подробнее он рассказал в своем традиционном обращении.

"Реально это наш общий государственный успех, что планы России на зиму были сорваны. Сейчас мы уже начали готовиться на следующую зиму. Надо не терять время", – сказал украинский президент.

Он отметил, что это случилось несмотря насложность из-за блокирования европейских средств на восстановление поврежденной критической инфраструктуры и другие необходимые энергетические способности.

"Из-за войны происходит фактически перераспределение экономической активности в стране – западные регионы нашего государства экономически растут. И это не только о предприятиях как таковых, это и о громадах, о социальном пространстве в громадах, об отношениях между нашими людьми. Важно, чтобы всюду в Украине у нас была эта поддержка – от людей для людей", – подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства отметил ситуацию на Дальнем Востоке, отметив, что уже подготовлены новые черновики соглашений по безопасности.

"Это для всех в мире имеет значение – из-за дестабилизации рынков. Теперь нефтяные цены уменьшаются, и важно не сломать это. Мир хочет стабильности, и народы хотят безопасности", – подчеркнул украинский президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтяным объектам при условии, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетику. По его словам, действия Украины являются зеркальным ответом на удары РФ по критической инфраструктуре, и то что Киев действует "по справедливости".

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент отреагировал на перемирие на Ближнем Востоке и подчеркнул, что прекращение огня – это правильное решение, которое ведет к окончанию войны. В контексте российско-украинской войны глава государства подчеркнул, что Киев готов отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары.

