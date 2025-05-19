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После вылета Овечкина: НХЛ наложила строгий запрет на россиян

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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После вылета Овечкина: НХЛ наложила строгий запрет на россиян

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не разрешило российским спортсменам привезти Кубок Стэнли в РФ после победы в сезоне. На трофей претендуют четыре команды – "Флорида Пантерз", "Каролина Харрикейнз", "Даллас Старз" и "Эдмонтон Ойлерз", в каждой из которых выступают представители страны-агрессора.

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. По его словам, запрет на право хоккеистов, которые выиграют главный трофей сезона Лиги, отвезти его в РФ продолжает действовать.

После вылета Овечкина: НХЛ наложила строгий запрет на россиян
После вылета Овечкина: НХЛ наложила строгий запрет на россиян

"Нет, в отношении этого вопроса ничего не поменялось: Кубок Стэнли не окажется в России", – сказал функционер.

Ранее нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения команды от хоккеистов из Каролины. Россиянин, который перед этим жаловался на украинцев, набрал в серии всего одно очко.

После вылета Овечкина: НХЛ наложила строгий запрет на россиян

В апреле Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ в регулярном чемпионате. После этого европейский офис НХЛ унизил россиян, переписав речь хоккеиста после рекорда, вычеркнув из речи одного из создателей так называемой Putin Team слово "русские".

После вылета Овечкина: НХЛ наложила строгий запрет на россиян

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова требовала от руководства НХЛ "наказывать за бесчинства" украинских болельщиков, которые протестовали против Александра Овечкина.

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