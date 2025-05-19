Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не разрешило российским спортсменам привезти Кубок Стэнли в РФ после победы в сезоне. На трофей претендуют четыре команды – "Флорида Пантерз", "Каролина Харрикейнз", "Даллас Старз" и "Эдмонтон Ойлерз", в каждой из которых выступают представители страны-агрессора.

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. По его словам, запрет на право хоккеистов, которые выиграют главный трофей сезона Лиги, отвезти его в РФ продолжает действовать.

"Нет, в отношении этого вопроса ничего не поменялось: Кубок Стэнли не окажется в России", – сказал функционер.

Ранее нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения команды от хоккеистов из Каролины. Россиянин, который перед этим жаловался на украинцев, набрал в серии всего одно очко.

В апреле Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ в регулярном чемпионате. После этого европейский офис НХЛ унизил россиян, переписав речь хоккеиста после рекорда, вычеркнув из речи одного из создателей так называемой Putin Team слово "русские".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова требовала от руководства НХЛ "наказывать за бесчинства" украинских болельщиков, которые протестовали против Александра Овечкина.

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