В S.T.A.L.K.E.R. 2 зазвучит более 300 новых украинских песен: от народного артиста Павла Зиброва до победителей Евровидения

В первом сюжетном дополнении (DLC) к игре "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" – "Цена надежды" – прозвучит более 300 новых украинских песен. Среди них – "Шкільний вальс" народного артиста Павла Зиброва, "Стефанія" победителей Евровидения 2022 Kalush Orchestra и композиции певицы Monokate (Екатерины Павленко). А один из исполнителей не только подарит игре свою музыку, но и станет голосом "Арены" – развлекательного "заведения" на территории бывшего завода "Росток", где проходят сражения между сталкерами.

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Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе игры, этим артистом станет Павел Зибров. Он выступит ведущим поединков и будет сопровождать их своими репликами. В частности, его "Шкільний вальс" будет звучать посреди постапокалиптической Зоны.

Сам артист признался, что не является заядлым геймером, однако гордится возможностью стать частью украинского проекта, получившего международное признание.

"Для меня большая честь и удовольствие быть частью S.T.A.L.K.E.R. 2. Я сам не являюсь большим поклонником видеоигр, но очень много слышал об этой игре – и в Украине, и за рубежом. То, насколько тепло ее приняли в мире, сколько людей знают и говорят об украинском S.T.A.L.K.E.R., – это действительно вызывает гордость", – сказал Зибров.

В частности, артист подчеркнул важность украинской музыки в игре: "Мне особенно близко то, что в игре звучат украинские мотивы, украинская музыка, в частности ретро-песни. Для меня это очень важно, потому что наше музыкальное наследие – это часть нашей истории, нашей культуры, нашего кода".

В целом, его композиции и композиции других исполнителей можно будет услышать по радио, в лагерях сталкеров, на базах, в барах и у костра.

Не обойдется DLC и без одного из самых известных украинских треков последних лет – "Стефанії" группы Kalush Orchestra. Именно эта композиция принесла Украине победу на "Евровидении 2022". Разработчики намекнули, что хит можно будет послушать у костров в Зоне.

Еще одним представителем современной украинской музыки станет Monokate. GSC Game World уже показала видео, в котором в Зоне звучит ее композиция "Нас несе".

Украинская музыка была важной составляющей S.T.A.L.K.E.R. 2 с момента выхода основной игры. Там уже было более 400 украинских композиций. После выхода "Цены надежды" их общее количество достигнет около 700 – от ретро-хитов и легенд украинской эстрады до музыки современных исполнителей.

Отметим, что первое сюжетное дополнение "Цена надежды" выйдет 20 августа 2026 года. В нем – давнее противостояние группировок "Долг" и "Воля". Игроков ждут новые сюжетные линии, персонажи и локации, в частности Железный лес, ЧАЭС и Пространственный пузырь.

Справка. S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля разработала украинская студия GSC Game World, входящая в экосистему холдинга ARS Capital предпринимателя Максима Криппы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что народный артист Украины Алексей Горбунов появится в дополнении к "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля".

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