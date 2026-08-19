Костюк перевернула матч и под ноль разгромила лучшую теннисистку России на супертурнире в США. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№11 WTA) обыграла лучшую теннисистку России Мирру Андрееву (№6 WTA) в 1/8 финала турнира в Цинциннати с призовым фондом 7.4 млн долларов. 24-летняя киевлянка уступила первую партию, но затем полностью перехватила инициативу и завершила матч со счетом 4:6, 6:0, 6:2.

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Начало встречи осталось за Андреевой. Уже в первом гейме россиянка сделала брейк и быстро повела 2:0. Костюк не позволяла сопернице увеличить преимущество, однако вернуть потерянную подачу не смогла. В десятом гейме Андреева реализовала сетбол и закрыла партию со счетом 6:4.

После неудачного первого сета ход матча резко изменился. Во второй партии Костюк значительно прибавила на приеме и трижды взяла подачу соперницы. Украинка не отдала ни одного гейма и оформила разгромный сет 6:0, сравняв счет по партиям.

В решающем сете теннисистки некоторое время удерживали свои подачи, однако ключевой момент наступил в четвертом гейме. Костюк заработала тройной брейк-пойнт и со второй попытки сделала брейк, выйдя вперед 3:1. В следующем гейме украинка отыграла брейк-пойнт и сохранила преимущество.

Далее Костюк уверенно контролировала ситуацию на корте. При счете 5:2 она подала на матч и довела встречу до победы, завершив камбэк после проигранного первого сета.

Для теннисисток это была уже четвертая очная встреча в 2026 году. До матча в Цинциннати Костюк вела в сезонном противостоянии со счетом 2:1. В январе украинка победила Андрееву в четвертьфинале турнира в Брисбене со счетом 7:6, 6:3, а в мае обыграла россиянку в финале турнира WTA 1000 в Мадриде со счетом 6:3, 7:5 и завоевала самый престижный титул в своей карьере.

Единственную победу над Костюк в нынешнем сезоне Андреева одержала в полуфинале Ролан Гаррос, где выиграла в двух сетах 6:1, 6:3. Позднее россиянка стала чемпионкой турнира и завоевала первый титул Большого шлема в карьере.

В четвертьфинале Марта сыграет либо с Коко Гауфф, либо с Марией Боузковой. Эта игра стартует 19 августа в 22:00 по киевскому времени.

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