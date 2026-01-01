Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей

Сборная Украины по футболу в 2026 году проведет минимум семь официальных матчей. В марте команда Сергея Реброва сыграет полуфинальный поединок плей-офф квалификации к чемпионату мира в США, Канаде и Мексике против представителей Швеции.

В случае успеха "сине-желтые" поспорят за выход на мундиаль с победителем пары Польша – Албания. Победа в финале стыков выведет украинскую сборную в финальную часть первенства планеты, на котором уже известны будущие соперники нашей команды.

Кроме того, осенью подопечные Реброва стартуют в очередном розыгрыше Лиги наций. В третий раз подряд украинцы сыграют в дивизионе В, а их соперников определят во время жеребьевки 12 февраля.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ В 2026 ГОДУ

ЧМ-2026. Плей-офф отбора

26 марта, 21:45. Украина – Швеция

31 марта, 21:45. Украина/Швеция – Польша/Албания

ЧМ-2026 (потенциальные матчи)

15 июня, 05:00. Украина – Тунис

20 июня, 20:00. Нидерланды – Украина

26 июня, 02:00. Япония – Украина

Лига наций

24 сентября – 6 октября. 1-4 туры

12-17 ноября. 5-6 туры

Украина лишь один раз в своей истории принимала участие в мировом футбольном первенстве. На ЧМ-2006 в Германии "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, где проиграли будущим победителям итальянцам. Кроме того, наша команда никогда не проходила стыковые матчи в отборах к мундиалям.

Ранее OBOZ.UA публиковал статистику матчей сборных Украины и Швеции, которые сыграют в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026.

