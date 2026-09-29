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Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
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Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти
Україна виступає в Лізі націй

Збірна України з футболу 2026 року проведе сім офіційних матчів. У березні команда Сергія Реброва програла півфінальний поєдинок плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу в США, Канаді та Мексиці представникам Швеції і не змогла пробитися на мундіаль. Після цього наставника відправили у відставку, а його місце зайняв італієць Андрем Мальдера.

Це означає, що "синьо-жовті" знову пропускають великий турнір, а восени розпочали черговий розіграш Ліги націй. Втретє поспіль українці грають у дивізіоні В, де їхніми суперниками стали Грузія, Північна Ірландія та Угорщина.

Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти

Футболісти збірної України

Джерело: УАФ

Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти

Андреа Мальдера

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ЧС-2026. Плей-оф відбору

26 березня, 21:45. Україна – Швеція – 1:3 / ЗВІТ

Товариські матчі

31 березня, 21:45. Україна – Албанія – 1:0 / ЗВІТ

31 травня, 18:30. Україна – Польща – 2:0 / ЗВІТ

7 червня, 19:30. Данія – Україна – 2:1, матч зупинено на 65-й хвилині / ЗВІТ

Ліга націй

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна – 0:1 / ЗВІТ

28 вересня, 19:00. Грузія – Україна – 0:0 / ЗВІТ

2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна

17 листопада, 21:45. Україна – Грузія

Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти

Календар збірної України в Лізі націй

Джерело: УЄФА

Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти

Вболівальники збірної України

Джерело: УАФ

Україна лише одного разу в своїй історії брала участь у світовій футбольній першості. На ЧС-2006 у Німеччині "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу, де програли майбутнім переможцям італійцям. Крім того, наша команда ніколи не проходила стикові матчі у відборах до мундіалів.

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