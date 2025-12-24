Связана с отбором Евро-2028: Украина узнала возможных соперников в новом розыгрыше Лиги наций

Сборная Украины уже в середине февраля узнает своих соперников по новому розыгрышу Лиги наций. Церемония жеребьевки, которая определит оппонентов "сине-желтых" в Лиге В турнира, состоится 12 февраля в столице Бельгии Брюсселе.

Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ). Наша команда не смогла попасть в число сеянных, а заняла место во второй корзине. Это означает, что на групповом этапе подопечные тренера Сергея Реброва точно не сыграют со Швейцарией, Австрией, а также Боснией и Герцеговиной.

Лига наций-2026/2027

Лига В

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

Первые матчи турнира, который будет связан с квалификацией на чемпионат Европы-2028, состоятся 24-30 сентября. В случае победы в квартете украинцы смогут во второй раз в истории выйти в Лигу А, где выступают сильнейшие сборные.

В минувшем розыгрыше Лиги наций украинцы финишировали вторыми группе дивизиона В, игра с Грузией, Албанией и Чехией. В плей-офф за право повыситься в классе наша сборная проиграла Бельгии.

