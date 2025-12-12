Украина – Швеция в плей-офф отбора ЧМ-2026: в чью пользу говорит статистика

Сборная Украины по футболу встретится с командой Швеции в полуфинальном плей-офф в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Эта встреча состоится 26 марта и станет уже шестой в истории противостояния двух коллективов.

Две сине-желтые сборные трижды пересекались в товарищеским матчах и дважды играли друг с другом в финальных стадиях чемпионатов Европы. Интересно, что украинцы победили в обоих официальных поединках.

Первая в истории встреча Украины и Швеции состоялась в 2008 году, когда "тре крунур" проиграли нашим соотечественникам на своем поле 1:0.

Однако наиболее памятными, несомненно, стали поединки на Евро-2012 и Евро-2020. На домашнем континентальном первенстве благодаря дублю Андрея Шевченко украинцы добыли волевую победу 2:1.

С таким же счетом завершилось и противостояние через восемь лет в шотландском Глазго. Только теперь "сине-желтые" вырвали путевку в четвертьфинал, забив усилиями Артема Довбика гол на последней минуте овертайма.

Отметим, что Швеция провалила первый этап квалификации к ЧМ-2026, набрав всего два очка в квартете со Швейцарией, Косово и Словенией.

Добавим, что для "сине-желтых" это будет шестая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Еще ни разу украинцам не удавалось преодолеть этот барьер.

