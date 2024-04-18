'Пока все партнеры праздновали...' Стало известно, что первым делом сделал Лунин после победы в серии пенальти над 'Ман Сити'

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин продолжал вести хладнокровно после того, как он выиграл серию пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Ранее было опубликовано видео реакции украинца на завершение дуэли, а теперь стали известны новые подробности того, что происходило в раздевалке "королевского клуба".

Их опубликовало авторитетно издание Marca. По его данным, первое, что сделал Лунин после того, как команда покинула футбольное поле, разделив радость победы со своими преданными болельщиками на стадионе в Манчестере, был звонок своим родным в Украину.

"Пока все его партнеры по команде праздновали выход в полуфинал танцами, музыкой и множеством объятий, украинский голкипер сел на свое место, поговорил с семьей по мобильному телефону, принял душ и направился в микст-зону. Как будто это все произошло не с ним", – отметили испанские журналисты.

В Marcа отметили, что Лунину пришлось преодолеть немало трудностей на пути к своему нынешнему признанию. "Хладнокровный и невозмутимый характер этого парня с востока Украины помог ему преодолеть каждый камень, встречавшийся на его пути", – резюмировали представители СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин раскрыл секрет победы в серии пенальти на "Манчестер Сити".

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