Ледяной человек: видео реакции Лунина на победу в серии пенальти над 'Ман Сити' набрало 4,5 млн просмотров

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поразил болельщиков и журналистов своей реакцией на победу мадридского "Реала" в серии пенальти над "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Наш соотечественник по ходу игры совершил 10 сейвов и отбил два 11-метровых, выведя свою команду в следующий раунд плей-офф турнира.

В сети было опубликовано видео решающего момента серии в Манчестере. Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter, выложил ролик с заключительным ударом в серии, который выполнял защитник "Реала" Антотнио Рюдигер.

Немецкий футболист пробил точно в угол и зафиксировал выход "Реал" в полуфинал. Лунин на это отреагировал без каких-либо эмоций, хотя его партнеры бросились поздравлять друг друга с победой. За это украинца уже прозвали "ледяным человеком".

Всего за несколько часов видео стало вирусным в сети и набрало свыше 4,5 миллионов просмотров. Сам украинец после матча признался, что в одном из моментов серии пенальти пошел на риск. "Удар Бернарду Силвы? Я решил рискнуть и остаться на месте по центру, потому что так мы договорились с тренерами", – сказал Лунин.

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