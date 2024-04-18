'Решил рискнуть': Лунин выдал секрет победы в серии пенальти над 'Манчестер Сити'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин назвал тяжелейшим матчем карьеры ответный четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" в серии пенальти победил на выезде английский "Манчестер Сити". По словам голкипера "королевского клуба", он не представляет, как его партнеры сумели выдержать 120 минут игрового времени под сильнейшим прессингом соперника.

Об этом Лунин, который отбил два пенальти в серии, заявил в комментарии после финального свистка, информирует портал Ok Diario. Оценивая свои действия во время пробития послематчевых 11-метрывх, украинец подчеркнул, что в моменте с ударом португальского хавбека "Сити" Бернарду Силвы по центру ворот, он решил рискнуть.

"Я очень устал. Это была первая моя подобная игра в карьере. Нам пришлось очень много страдать на поле. Благодарен всей команде за то, что она столько бегала. Я бы не смог выдержать и пяти минут такого темпа, а они отбегали 120. Удар Бернарду Силвы? Я решил рискнуть и остаться на месте по центру, потому что так мы договорились с тренерами. Для меня это огромный опыт. Вся команда помогла мне совершить сейвы", – сказал Лунин.

Отметим, что украинский вратарь был признан лучшим игроком матча, по версии статистических порталов. Андрей 10 раз брал удары соперников, а кроме того, постоянно помогал партнерам выходить из обороны. В то же время УЕФА назвал MVP встречи уругвайского хавбека Федерико Вальверде.

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